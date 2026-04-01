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Heute im FokusHoffnung im Iran-Konflikt: DAX wieder um 24.000 Punkte -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- Intel, Sandisk, Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Kryptos, Oracle im Fokus
Henkel sieht sich auf gutem Weg für Nachhaltigkeitsziele. KI-Hype treibt EVOTEC. BMW mit Absatzrückgang. Amazon vor Globalstar-Übernahme. Lufthansa-Kabinenpersonal folgt Piloten in den Streik. LVMH: Iran-Krieg belastet Luxus-Geschäft. Nemetschek: Build-Sparte mit HCSS-Übernahme gestärkt. Heideldruck: Ministerpräsident besucht Standort zur Drohnenabwehr. Stahltitel profitieren von Zollregeln.
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