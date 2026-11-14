Sunshine Biopharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Sunshine Biopharma hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -5,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -38,000 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sunshine Biopharma einen Umsatz von 9,4 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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