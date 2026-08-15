Sunshine Biopharma: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Sunshine Biopharma hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Sunshine Biopharma 9,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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