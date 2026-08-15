Sunshine Biopharma: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

15.08.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Sunshine Biopharma 9,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Sunshine Biopharma hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sunshine Biopharma

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sunshine Biopharma

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung