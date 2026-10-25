Sunshine Capital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sunshine Capital hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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