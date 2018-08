SunTrust steigert die Dividende

Der amerikanische Finanzkonzern SunTrust Banks, Inc. (ISIN: US8679141031, NYSE: STI), wird eine Quartalsdividende von 50 US-Cents je Aktie ausschütten, eine Anhebung um 25 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (40 US-Cents). Die Auszahlung erfolgt am 17. September 2018 (Record day: 31. August 2018). Die Anhebung wurde bereits Ende Juni avisiert.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern 2,00 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 73,07 US-Dollar (Stand: 14. August 2018) ergibt dies eine Dividendenrendite von 2,74 Prozent.

SunTrust mit Firmensitz in Atlanta verfügt über ein Netzwerk von rund 1.400 Filialen und über 2.000 Geldautomaten (ATMs) in 11 Bundesstaaten im Südosten der USA und in Washington, D.C.

Die Aktie ist an der Wall Street gelistet und liegt dort seit Jahresbeginn mit 13,13 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 34 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. August 2018).

Redaktion MyDividends.de