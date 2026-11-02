Super Copper veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Super Copper hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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