Super Hi Internationall hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Super Hi Internationall veröffentlichte am 25.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 HKD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Hi Internationall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,80 Milliarden HKD im Vergleich zu 1,67 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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