Super Hi Internationall lud am 25.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Hi Internationall 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Super Hi Internationall 229,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 213,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net