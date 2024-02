Aktienkurs im Fokus

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer reagiert am Vormittag positiv

01.02.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 501,00 EUR.

Die Super Micro Computer-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 501,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 502,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 498,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.244 Super Micro Computer-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 521,80 EUR erreichte der Titel am 30.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Bei einem Wert von 64,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.02.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 87,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Super Micro Computer ließ sich am 29.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,59 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,42 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.664,92 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.852,13 USD umgesetzt worden waren. Die Super Micro Computer-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 04.02.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie NASDAQ-Titel Super Micro Computer-Aktie schnellt hoch: Super Micro Computer mit starkem Ausblick Höhere Rendite als NVIDIA-Aktie: So erfolgreich sind diese zwei KI-Aktien KI-Gewinner im Blick: Wer ist eigentlich Supermicro Computer?

