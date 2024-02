Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer reagiert am Donnerstagmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 541,43 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere um 12:03 Uhr 2,2 Prozent. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.593 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 554,44 USD markierte der Titel am 31.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 2,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.02.2023 (70,11 USD). Mit Abgaben von 87,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Super Micro Computer gewährte am 29.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,59 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.664,92 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.852,13 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 30.04.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Super Micro Computer-Anleger Experten zufolge am 04.02.2025 werfen.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

