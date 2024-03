Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 900,50 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 900,50 USD. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 909,90 USD. Bei 881,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.236.633 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1.077,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 19,70 Prozent wieder erreichen. Bei 87,26 USD fiel das Papier am 16.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 90,31 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Super Micro Computer am 29.01.2024. Es stand ein EPS von 5,59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.664,92 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.803,20 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Super Micro Computer am 30.04.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

