Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Vormittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,5 Prozent auf 828,40 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 828,40 EUR nach oben. Die Super Micro Computer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 829,80 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 816,20 EUR. Bisher wurden via Tradegate 5.249 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 1.003,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,00 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 90,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.01.2024 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,59 USD gegenüber 3,26 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.664,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.803,20 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,68 USD je Super Micro Computer-Aktie belaufen.

