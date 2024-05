Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren fliehen am Mittwochnachmittag aus Super Micro Computer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 13,8 Prozent auf 740,65 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 13,8 Prozent auf 740,65 USD ab. Im Tief verlor die Super Micro Computer-Aktie bis auf 735,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 777,36 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 669.656 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.229,00 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,94 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,73 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 86,26 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,003 USD aus.

Super Micro Computer gewährte am 29.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 5,47 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 3,31 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 103,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,66 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 22,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

