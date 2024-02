Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Kurs der Super Micro Computer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 572,27 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 572,27 USD. Die Super Micro Computer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 571,10 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 592,52 USD. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.013.298 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 606,00 USD erreichte der Titel am 02.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 5,89 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,82 USD am 03.02.2023. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 616,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Super Micro Computer gewährte am 29.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 5,59 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 3,26 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.664,92 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.803,20 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 04.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Super Micro Computer.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2024 21,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

