Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 597,45 USD.

Um 12:04 Uhr ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 597,45 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.868 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 587,61 USD. Gewinne von 1,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 03.02.2023 Kursverluste bis auf 79,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 86,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 29.01.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,59 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.664,92 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.803,20 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Super Micro Computer möglicherweise am 04.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,60 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

