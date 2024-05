Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 731,28 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr um 1,0 Prozent auf 731,28 USD nach. In der Spitze büßte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 722,15 USD ein. Bei 767,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 306.006 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.229,00 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 68,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.05.2023 (114,46 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 84,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,003 USD.

Am 30.04.2024 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 7,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 3,31 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Super Micro Computer 3,85 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 113,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Super Micro Computer möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 23,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



