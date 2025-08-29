Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer verliert am Dienstagnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 40,49 USD.
Um 15:53 Uhr ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 40,49 USD. Im Tief verlor die Super Micro Computer-Aktie bis auf 39,75 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.543.127 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.
Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD an. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 38,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 57,40 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Super Micro Computer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,76 Mrd. USD – ein Plus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
