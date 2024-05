Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Super Micro Computer am Nachmittag ins Plus

Blick auf Super Micro Computer-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,2 Prozent auf 794,28 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 794,28 USD zu. In der Spitze legte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 801,01 USD zu. Bei 770,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 305.948 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1.229,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. 54,73 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.05.2023 bei 131,06 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 506,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,003 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 30.04.2024. In Sachen EPS wurden 7,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Super Micro Computer 1,61 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 3,85 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 1,28 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Super Micro Computer am 06.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.05.2025 dürfte Super Micro Computer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 23,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

