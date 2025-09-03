Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer legt am Nachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Super Micro Computer legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 40,19 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 40,19 USD. In der Spitze legte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 40,47 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,28 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 683.060 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 65,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,08 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Super Micro Computer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Super Micro Computer ein EPS von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,76 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2026 wird am 04.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,54 USD je Aktie.

