Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Montagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 535,40 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 535,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 535,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 538,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 4.723 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 559,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 4,56 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.02.2023 bei 74,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 86,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 29.01.2024 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 103,25 Prozent auf 3.664,92 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.803,20 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 21,60 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

