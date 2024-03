Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Vormittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Super Micro Computer. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 993,80 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 993,80 EUR. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 997,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 975,80 EUR. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.310 Stück gehandelt.

Am 04.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.063,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 91,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 29.01.2024 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,26 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 103,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.803,20 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.664,92 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Super Micro Computer am 30.04.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2024 21,73 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

