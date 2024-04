Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Super Micro Computer-Kurs

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 961,00 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 980,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 968,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 307.868 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.229,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,89 Prozent hinzugewinnen. Bei 93,19 USD erreichte der Anteilsschein am 26.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 931,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 29.01.2024 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 5,59 USD gegenüber 3,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 103,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.803,20 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.664,92 USD ausgewiesen.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 21,97 USD in den Büchern stehen haben wird.

