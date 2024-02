Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Nachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 649,05 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 16:07 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,2 Prozent auf 649,05 USD. Die Super Micro Computer-Aktie sank bis auf 640,31 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 673,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.736.905 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 686,00 USD an. Gewinne von 5,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,00 USD am 08.02.2023. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 87,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Super Micro Computer ließ sich am 29.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,59 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,26 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 3.664,92 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 103,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 1.803,20 USD umsetzen können.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.04.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 21,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

