Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Mittag mit Aufschlag

Super Micro Computer im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Super Micro Computer legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,2 Prozent auf 671,00 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 671,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 62.113 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 670,00 USD. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 0,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.02.2023 auf bis zu 80,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 88,08 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 29.01.2024. Das EPS wurde auf 5,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.664,92 USD – ein Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 1.803,20 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Super Micro Computer am 30.04.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,60 USD je Super Micro Computer-Aktie.

