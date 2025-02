Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit sattem Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,4 Prozent auf 33,19 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 33,19 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 33,20 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,97 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.049.897 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 122,90 USD. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 270,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,25 USD ab. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 48,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 06.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,31 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,66 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 2,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie höher: Super Micro bringt neue NVIDIA Blackwell-KI-Lösungen

Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im S&P 500

Zuversicht in New York: Anleger lassen S&P 500 am Mittwochnachmittag steigen