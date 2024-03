Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1.098,75 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 1.098,75 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 1.169,49 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.158,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.524.486 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.169,49 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,44 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2023 (87,26 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 92,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Super Micro Computer ließ sich am 29.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,26 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 103,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.664,92 USD im Vergleich zu 1.803,20 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Super Micro Computer am 30.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Super Micro Computer-Gewinn in Höhe von 21,73 USD je Aktie aus.

