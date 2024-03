Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Mittwochmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Super Micro Computer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 1.104,32 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 1,2 Prozent auf 1.104,32 USD. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 46.918 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.155,00 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Am 16.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 92,10 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 29.01.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,26 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 3.664,92 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 103,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 1.803,20 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Super Micro Computer am 30.04.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 21,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Die Geschichte von Super Micro Computer: So verlief der Aufstieg zum etablierten Unternehmen

S&P 500-Eintritt hebt Super Micro Computer-Aktie auf neues Allzeithoch

Bis zu 46 Prozent zu teuer: Für diese KI-Aktien erwarten Analysten einen Kursrutsch