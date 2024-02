Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer verteidigt Stellung am Mittwochnachmittag

Super Micro Computer im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Super Micro Computer-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 681,00 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 16:07 Uhr bei der Super Micro Computer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 681,00 USD. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 688,14 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Super Micro Computer-Aktie sank bis auf 660,08 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 675,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.746.328 Super Micro Computer-Aktien.

Am 07.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 688,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 1,05 Prozent zulegen. Am 08.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 80,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 88,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Super Micro Computer gewährte am 29.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,26 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.664,92 USD – ein Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 1.803,20 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Super Micro Computer am 30.04.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,60 USD je Aktie belaufen.

