Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Mittwochvormittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 628,80 EUR ab.

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:22 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 628,80 EUR. Bei 624,60 EUR markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 627,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.062 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 655,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2023 bei 76,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 87,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 29.01.2024 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 USD in den Büchern gestanden. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.664,92 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.803,20 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.04.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,60 USD je Super Micro Computer-Aktie belaufen.

