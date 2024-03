Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 1.108,50 USD abwärts.

Um 16:07 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,4 Prozent auf 1.108,50 USD ab. In der Spitze büßte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 1.090,83 USD ein. Mit einem Wert von 1.133,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.225.641 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.169,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 5,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 87,26 USD erreichte der Anteilsschein am 16.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 92,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 29.01.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 3,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 3.664,92 USD – das entspricht einem Zuwachs von 103,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.803,20 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Super Micro Computer am 30.04.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,78 USD je Aktie belaufen.

