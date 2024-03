Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Super Micro Computer-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 1.021,50 EUR.

Das Papier von Super Micro Computer gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:20 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 1.021,50 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 1.015,50 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.023,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.011 Super Micro Computer-Aktien.

Am 06.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.070,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 4,53 Prozent niedriger. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 91,97 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Super Micro Computer ließ sich am 29.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 5,59 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 3,26 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 3.664,92 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 1.803,20 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 21,78 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

