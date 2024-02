Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag höher

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 684,98 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 684,98 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 693,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 669,79 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.823.161 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 699,76 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Am 09.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 82,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 87,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Super Micro Computer gewährte am 29.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 103,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.664,92 USD umgesetzt, gegenüber 1.803,20 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,60 USD je Aktie.

