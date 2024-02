Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Vormittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Super Micro Computer. Im Tradegate-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 639,40 EUR zu. Die Super Micro Computer-Aktie zog in der Spitze bis auf 639,60 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 634,00 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.822 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 655,00 EUR erreichte der Titel am 06.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.02.2023 bei 76,50 EUR. Mit Abgaben von 88,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 29.01.2024 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 3,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 3.664,92 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 1.803,20 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 30.04.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 21,60 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

