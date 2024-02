Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 675,08 USD ab.

Um 12:00 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,2 Prozent auf 675,08 USD ab. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 14.274 Super Micro Computer-Aktien.

Am 07.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 699,76 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,66 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 87,80 Prozent sinken.

Super Micro Computer ließ sich am 29.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,59 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,26 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.664,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.803,20 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2024 21,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

NASDAQ-Titel Super Micro Computer-Aktie beendet Höhenflug: Vorstandsmitglied baut Aktienposition deutlich aus

NASDAQ-Titel Super Micro Computer-Aktie schnellt hoch: Super Micro Computer mit starkem Ausblick

Höhere Rendite als NVIDIA-Aktie: So erfolgreich sind diese zwei KI-Aktien