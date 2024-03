Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer legt am Vormittag zu

Super Micro Computer im Blick

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere zuletzt 4,1 Prozent.

Das Papier von Super Micro Computer konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 4,1 Prozent auf 1.102,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 1.102,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.084,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 7.228 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1.102,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,05 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 92,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 29.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 5,59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.664,92 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.803,20 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Super Micro Computer am 30.04.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 21,78 USD im Jahr 2024 aus.

