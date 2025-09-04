DAX23.759 +0,7%ESt505.352 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,4%Dow45.408 ±0,0%Nas21.881 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl65,95 +0,4%Gold3.635 +1,4%
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer zieht am Montagnachmittag an

08.09.25 16:10 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer zieht am Montagnachmittag an

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Super Micro Computer konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 40,47 USD.

Das Papier von Super Micro Computer legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 40,47 USD. Die Super Micro Computer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,11 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 40,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 795.143 Super Micro Computer-Aktien.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 63,95 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,25 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,76 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 04.11.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,54 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse

NVIDIA-Aktie und Super Micro überholt? Darum ist Palantir 2025 der Star im S&P 500

