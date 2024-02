Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Nachmittag im Bullenmodus

Kurs der Super Micro Computer

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Super Micro Computer. Zuletzt konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 6,1 Prozent auf 740,53 USD.

Das Papier von Super Micro Computer legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 6,1 Prozent auf 740,53 USD. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 741,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 710,05 USD. Zuletzt wechselten 3.271.543 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2024 bei 741,00 USD. Gewinne von 0,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,61 USD. Dieser Wert wurde am 23.02.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 88,44 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Super Micro Computer gewährte am 29.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.664,92 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.803,20 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

