Notierung im Fokus

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer zieht am Mittag an

09.02.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 703,14 USD.

Um 12:02 Uhr wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 703,14 USD nach oben. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 11.820 Stück. Am 08.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 714,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 1,61 Prozent zulegen. Am 23.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,61 USD ab. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 721,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Im Jahr 2023 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 29.01.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,59 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 103,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.803,20 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.664,92 USD ausgewiesen. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 30.04.2024 gerechnet. Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,60 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie NASDAQ-Titel Super Micro Computer-Aktie beendet Höhenflug: Vorstandsmitglied baut Aktienposition deutlich aus NASDAQ-Titel Super Micro Computer-Aktie schnellt hoch: Super Micro Computer mit starkem Ausblick Höhere Rendite als NVIDIA-Aktie: So erfolgreich sind diese zwei KI-Aktien

