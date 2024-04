Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Super Micro Computer

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 919,02 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 919,02 USD abwärts. In der Spitze büßte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 913,00 USD ein. Bei 925,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94.480 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2024 auf bis zu 1.229,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 33,73 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.04.2023 (93,19 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 89,86 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 29.01.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,59 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,26 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.664,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.803,20 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 21,97 USD im Jahr 2024 aus.

