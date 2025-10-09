DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.338 -0,3%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.994 -0,2%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1554 -0,6%Öl65,89 -0,3%Gold4.013 -0,7%
Super Micro Computer im Blick

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Super Micro Computer

09.10.25 16:09 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Super Micro Computer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 58,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
50,30 EUR -0,12 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 58,39 USD. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,35 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 57,52 USD. Zuletzt wechselten 1.563.135 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 17,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 70,46 Prozent Luft nach unten.

Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 5,76 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse

In eigener Sache

Übrigens: Super Micro Computer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

