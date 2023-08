Super Micro Computer Aktie News: Anleger schicken Super Micro Computer am Nachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 272,77 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 2,5 Prozent auf 272,77 USD. In der Spitze legte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 276,97 USD zu. Bei 265,42 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.562.662 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 357,00 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 23,59 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 50,28 USD. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 442,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Super Micro Computer ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 1,55 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Super Micro Computer 2.184,86 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 61,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.355,49 USD erwirtschaftet worden.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2024 wird am 16.11.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,75 USD je Super Micro Computer-Aktie.

