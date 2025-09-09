Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,5 Prozent auf 44,86 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,5 Prozent auf 44,86 USD zu. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 44,86 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 44,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.735.977 Super Micro Computer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 66,35 USD. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 47,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 17,25 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Super Micro Computer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,76 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,31 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse

NVIDIA-Aktie und Super Micro überholt? Darum ist Palantir 2025 der Star im S&P 500