Super Micro Computer Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Super Micro Computer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Super Micro Computer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 4,8 Prozent auf 1.085,00 USD ab.

Die Super Micro Computer-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 1.085,00 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Super Micro Computer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.025,00 USD aus. Bei 1.100,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.891.264 Super Micro Computer-Aktien.

Bei 1.229,00 USD markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 13,27 Prozent wieder erreichen. Bei 87,26 USD fiel das Papier am 16.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 91,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie.

Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Super Micro Computer gewährte am 29.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,59 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,26 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.664,92 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.803,20 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2024 21,78 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

