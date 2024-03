Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Montagvormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 1.098,00 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie musste um 09:20 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 1.098,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.232 Super Micro Computer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.229,00 USD erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 11,93 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,26 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 92,05 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 29.01.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,59 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 3.664,92 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.803,20 USD erwirtschaftet worden waren, um 103,25 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

