Super Micro Computer im Blick

Super Micro Computer Aktie News: Anleger greifen bei Super Micro Computer am Nachmittag zu

12.02.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 4,9 Prozent im Plus bei 776,50 USD.

Das Papier von Super Micro Computer konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 4,9 Prozent auf 776,50 USD. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 779,68 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 761,34 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.674.321 Super Micro Computer-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.02.2024 bei 779,68 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,41 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.02.2023 Kursverluste bis auf 85,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 88,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 29.01.2024 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,59 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 3,26 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 3.664,92 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 103,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 1.803,20 USD umsetzen können. Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2024 21,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie Super Micro Computer-Aktie beendet Höhenflug: Vorstandsmitglied baut Aktienposition deutlich aus NASDAQ-Titel Super Micro Computer-Aktie schnellt hoch: Super Micro Computer mit starkem Ausblick Höhere Rendite als NVIDIA-Aktie: So erfolgreich sind diese zwei KI-Aktien

