Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer reagiert am Montagmittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Super Micro Computer. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 754,00 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 754,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.104 Super Micro Computer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 745,17 USD. Dieser Kurs wurde am 09.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.02.2023 auf bis zu 85,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 88,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 29.01.2024 vor. Das EPS wurde auf 5,59 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,26 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.664,92 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 103,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 1.803,20 USD eingefahren.

Am 30.04.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2024 21,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

