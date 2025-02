Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer steigt am Mittwochnachmittag stark

Super Micro Computer im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Super Micro Computer. Zuletzt konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 8,8 Prozent auf 41,99 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 8,8 Prozent auf 41,99 USD. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 43,62 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,30 USD. Bisher wurden via NASDAQ 12.290.469 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 192,69 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (17,25 USD). Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 143,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Super Micro Computer veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,31 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 3,66 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 06.05.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,75 USD je Super Micro Computer-Aktie.

