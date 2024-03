Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Dienstagmittag nordwärts

So bewegt sich Super Micro Computer

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 1.091,00 USD zu.

Um 12:03 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 1.091,00 USD. Bisher wurden heute 19.148 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.229,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 12,65 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 92,00 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 29.01.2024 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 5,59 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,26 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3.664,92 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.803,20 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Super Micro Computer am 30.04.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 21,78 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

