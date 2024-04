Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Super Micro Computer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt fiel die Super Micro Computer-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 911,04 USD ab.

Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,8 Prozent auf 911,04 USD ab. Im Tief verlor die Super Micro Computer-Aktie bis auf 904,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 920,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115.093 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1.229,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 25,87 Prozent niedriger. Bei 93,19 USD erreichte der Anteilsschein am 26.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 89,77 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Super Micro Computer veröffentlichte am 29.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,59 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,26 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 103,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.664,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.803,20 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 21,97 USD im Jahr 2024 aus.

