Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Mittwochnachmittag in Grün

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Super Micro Computer legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 39,07 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 39,07 USD. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 39,43 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 39,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 793.111 Super Micro Computer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 66,35 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 69,82 Prozent Luft nach oben. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 55,85 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 04.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Super Micro Computer ein EPS von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 5,02 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 5,94 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q2 2026 wird am 03.02.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,12 USD je Super Micro Computer-Aktie.

